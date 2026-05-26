Durante la terza settimana del Giro d’Italia 2026, la Red Bull ha iniziato a tirare in modo deciso, portando il capitano a staccarsi dal gruppo principale. La frazione si è svolta interamente in Svizzera, con l’arrivo in salita a Carì, su un percorso di 11,7 km al 7,9% di pendenza media e punte del 14%. Questa tappa rappresenta il quarto arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa.

La terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2026 si è aperta con una frazione interamente in Svizzera, che proponeva il quarto arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa: ascesa finale di 11,7 km al 7,9% di pendenza media e una punta massima del 14% per arrivare a Carì. Gli uomini della Red Bull-BORA-hansgrohe sono balzati in testa al gruppo fin dalle prime rampe, con il teorico intento di fare il ritmo per i due capitani Giulio Pellizzari e Jai Hindley, in piena lotta per salire sul podio finale. Si è trattato di un cambio di copione rispetto al Blockhaus, a Corno alle Scale e a Pila, ma è durato poche centinaia di metri. Un paio di minuti dopo l’inizio delle operazioni, infatti, quando mancavano una decina di chilometri all’arrivo, il 22enne marchigiano è stato il primo a staccarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Follia al Giro d’Italia: la Red Bull si mette a tirare e il capitano Pellizzari è il primo a staccarsi! I minuti di distacco

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