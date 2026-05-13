Oggi il Giro d’Italia 2026 ha attraversato la tappa principale con la Red Bull che ha preso l’iniziativa in testa al gruppo. Si avvicina la salita della Montagna Grande di Viggiano, che promette momenti decisivi. La classifica generale si aggiorna costantemente, mentre il lavoro di Ghebreigzabhier si conclude con un lungo sforzo. La corsa continua con i corridori impegnati in un percorso ricco di salite e scatti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.29 E’ terminato il lunghissimo lavoro di Ghebreigzabhier. L’eritreo si è staccato dal gruppo ed è stato sostituito dalla Red-Bull. Adesso è Gianni Moscon a fare l’andatura; che sia un indizio di un possibile attacco di Pellizzari? 15.27 Bomba d’acqua intensissima sulla corsa! Dopo diversi km di pioggia leggera, ricomincia a piovere fortissimo sulla testa dei corridori. 15.25 Eccezionale il lavoro di Ghebreigzabhier oggi! L’eritreo guida il gruppo senza mai un cambio da decine e decine di km. Il gregario della Lidl ha il compito di tenere sotto controllo i fuggitivi, anche se in questa ultima fase il loro vantaggio è cresciuto molto velocemente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Red Bull si mette in testa al gruppo, si avvicina la Montagna Grande di Viggiano

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