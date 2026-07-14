Storie al bivio di sera gli ospiti del 14 luglio da Kathy La Torre a Barbara Bouchet
Sesto appuntamento in prima serata su Rai 2 per Storie al bivio di sera, il talk show condotto da Monica Setta che si conferma un punto di riferimento per il racconto dell’identità oltre i riflettori. Dopo aver raccolto l’attenzione di 373.000 spettatori con uno share del 3% nella puntata della settimana scorsa, il programma torna stasera, martedì 14 luglio, alle 21.20, per esplorare nuove traiettorie di vita, bilanci esistenziali e testimonianze coraggiose che scavalcano il perimetro del racconto pubblico. Il parterre della serata si apre con una testimonianza di grande spessore: la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, si confida per la prima volta a Monica Setta svelando il suo lato più intimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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