Quinto appuntamento in prima serata su Rai 2 per Storie al bivio di sera, il talk show guidato da Monica Setta che continua a consolidarsi come uno spazio privilegiato per il racconto delle vite oltre il personaggio. Dopo aver registrato nella scorsa puntata un interesse crescente da parte del pubblico, con 380.000 spettatori e uno share del 3,9%, il programma torna stasera, martedì 7 luglio, alle 21.20, pronto ad accendere i riflettori su nuovi ed emozionanti crocevia esistenziali, tra confidenze istituzionali e toccanti memorie private. A dare il via alla serata sarà Carmen Russo, che riavvolgerà il nastro della sua lunga carriera, alternando i ricordi del palcoscenico a quelli più preziosi del suo vissuto quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storie al bivio di sera, gli ospiti del 7 luglio da Carmen Russo a Natasha Stefanenko

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