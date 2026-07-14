Storica sentenza a tutela dei pesci Sono esseri senzienti e hanno diritti Trasferiti in una vasca adeguata
Una sentenza ha stabilito che i pesci sono esseri senzienti e devono ricevere un trattamento più rispettoso. Due esemplari di pesci, precedentemente tenuti in una vasca piccola e esposti alle intemperie in un ristorante di sushi, sono stati trasferiti in un ambiente più adeguato. La decisione è stata presa in risposta a una richiesta legale che ha riconosciuto i diritti di questi animali. La vicenda riguarda due pesci chiamati Fede e Magui, che ora vivono in condizioni più appropriate.
Una sentenza storica. Per i pesci, più che per gli esseri umani. I due esemplari da sushi, rimasti nella vetrina di un ristorante di sushi di Buenos Aires, in una boccia piccola esposti al sole e al rumore della strada, di nome Fede e Magui, h anno ottenuto il diritto a un trattamento più “umano”, è il caso di dire. Una vasca più grande in un ambiente più confortevole, come spiega Open in un articolo. “Sono senzienti e titolari di diritti”, ha stabilito una corte argentina. La sentenza che obbliga a un trattamento adeguato per i pesci. La decisione arriva al termine di una vicenda iniziata con la denuncia dell’associazione animalista... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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