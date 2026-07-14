storica sentenza a tutela dei pesci sono esseri senzienti e hanno diritti trasferiti in una vasca adeguata

Notizia in breve

Una sentenza ha stabilito che i pesci sono esseri senzienti e devono ricevere un trattamento più rispettoso. Due esemplari di pesci, precedentemente tenuti in una vasca piccola e esposti alle intemperie in un ristorante di sushi, sono stati trasferiti in un ambiente più adeguato. La decisione è stata presa in risposta a una richiesta legale che ha riconosciuto i diritti di questi animali. La vicenda riguarda due pesci chiamati Fede e Magui, che ora vivono in condizioni più appropriate.