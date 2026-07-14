Dopo la morte di Sam Neill, Steven Spielberg e altri membri del cast di Jurassic Park hanno espresso il loro cordoglio. Spielberg ha descritto Neill come un collaboratore eccezionale e un padre amorevole, ricordandolo come l’opposto del personaggio che interpretava. Laura Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard e Colin Trevorrow hanno condiviso messaggi di affetto e stima nei confronti dell’attore scomparso.

Dopo la scomparsa di Sam Neill, arrivano i commossi omaggi di Steven Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard e Colin Trevorrow. Il regista di Jurassic Park ha ricordato l'attore come un collaboratore eccezionale e un padre amorevole. La morte di Sam Neill, scomparso all'età di 78 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del cinema. Nelle ore successive all'annuncio della famiglia, colleghi e amici hanno condiviso ricordi e messaggi d'affetto. Tra quelli più sentiti spicca il tributo di Steven Spielberg, il regista che lo trasformò nel volto indimenticabile del dottor Alan Grant. Spielberg: "Non lo dimenticheremo mai"... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg e la "famiglia" di Jurassic Park ricordano Sam Neill: "Era l'opposto di ciò che interpretava"

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Sam Neill: è morta la star di Jurassic ParkSam Neill, attore noto per il ruolo del dottor Alan Grant nella serie di film Jurassic Park, è deceduto in Australia all’età di 78 anni.

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Sam è stato eccezionalmente collaborativo. È stato uno sforzo per lui interpretare un personaggio che si comportava come se i bambini fossero problematici e puzzolenti, perché era l'opposto del padre che è stato per i suoi figli Steven Spielberg saluta Sam x.com

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