È deceduto all'età di 78 anni l’attore noto per aver interpretato il paleontologo nel film di successo sui dinosauri. Era anche apparso in una serie televisiva molto seguita, interpretando un personaggio di rilievo. La sua carriera cinematografica include ruoli in diversi film di grande popolarità. La sua interpretazione nel film sui dinosauri rimane tra le più ricordate dal pubblico. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa.

Tutti i fan del cinema ricorderanno quel suo sguardo: la sorpresa di rivedere, vivi e vegeti, un bel po’ di dinosauri. E’ morto a 78 anni l’attore Sam Neill, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonista in Jurassik Park dove aveva interpretato il paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita e irlandese d’adozione, nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato: un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti Caccia a ottobre rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Negli ultimi anni era tornato ad appassionare il grande pubblico grazie all’ingresso nel cast di Peaky Blinders. “È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia”, si legge in un post pubblicato sui social media della famiglia Neill. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sam Neill, addio al paleontologo di “Jurassic Park”. Era stata una delle star di “Peaky Blinders”

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Sam Neill è morto, addio all'attore di Jurassic Park: aveva 78 anni ed era malato da tempo

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Addio a Sam #Neill, noto al grande pubblico per il ruolo di protagonista in #JurassikPark dove aveva interpretato il paleontologo Alan #Grant. Tra i suoi film più importanti Caccia a ottobre rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Aveva 78 anni. #Tg1 x.com

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