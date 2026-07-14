Il mese scorso Steve Maclin ha lasciato ufficialmente la TNA. La federazione per la quale è stato campione del Mondo nel 2023, ha scelto di lasciar andare il talento sotto espressa richiesta di quest’ultimo. In tal senso Steve ha scelto di fare chiarezza sulla situazione con una recente intervista e in merito ha spiegato quanto segue. “Ho atteso cambiamenti dal punto di vista creativo, i quali però non stavano arrivando e probabilmente non sarebbero arrivati. Ho chiesto la fine prematura del contratto un mese prima della sua ufficialità. Quando vedi poi che alcuni profili vengono pagati per date extra, altri no, oppure con un contratto per date e non full time, insomma, le condizioni economiche sono importanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Steve Maclin: “Ecco perché ho lasciato la TNA”

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Steve Maclin was Granted his Released form TNA Wrestling!

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