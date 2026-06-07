TNA | Steve Maclin lascia la compagnia a sorpresa pochi mesi dopo il rinnovo

La TNA Wrestling ha annunciato la separazione immediata da due membri del roster, tra cui Steve Maclin, pochi mesi dopo aver rinnovato il contratto. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale pubblicato domenica 7 giugno. Maclin e un’altra wrestler, Myla Grace, sono stati licenziati con effetto immediato senza ulteriori dettagli sui motivi.

Domenica 7 giugno la TNA Wrestling ha messo fine al rapporto con due membri del proprio roster. Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la compagnia ha confermato la separazione tanto da Steve Maclin quanto da Myla Grace, entrambe con effetto immediato. “La TNA Wrestling ha raggiunto un accordo per la separazione da Myla Grace e Steve Maclin, con effetto immediato. Auguriamo loro il meglio per i progetti futuri”, si legge nella nota diffusa dalla federazione. Dell’addio di Myla Grace, che aveva chiesto e ottenuto lo svincolo nei giorni scorsi, ci eravamo già occupati; qui il focus è tutto su Maclin. Sean Ross Sapp conferma: contratto risolto per Maclin. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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