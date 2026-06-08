Negli ultimi due mesi, cinque wrestler hanno chiesto e ottenuto di terminare anticipatamente il loro contratto con la federazione di Nashville, che trasmette ogni giovedì sul network AMC. Tra loro figura anche un wrestler noto come Steve Maclin, il cui addio è stato commentato da un altro atleta della stessa federazione. La decisione di questi atleti di lasciare la federazione si è verificata in un breve periodo di tempo.

Negli ultimi due mesi, ben cinque superstars hanno chiesto e poi ottenuto la fine anticipata del contratto con la TNA Wrestling, non un buon segno per la federazione di Nashville dallo scorso gennaio in onda ogni giovedì sul network AMC. Proprio nella giornata di ieri è giunta l’ufficialità sull’addio di Steve Maclin. L’ex World Champion aveva rinnovato il suo contratto con la federazione proprio due mesi addietro e oggi segna invece il suo addio. In merito a questa fine giunge un post su X dell’attuale campione del Mondo della compagnia, Mike Santana, il quale si definisce orgoglioso del suo ex amico e rivale. Proud of you. @SteveMaclin pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Mike Santana commenta l’addio di Steve Maclin

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