Oltre 2.700 ciclisti hanno affrontato i tornanti della strada che da Bormio porta al Passo Stelvio, domenica scorsa. La Re Stelvio Mapei ha richiamato numerosi appassionati, che hanno percorso il tratto costruito negli anni 1800 dall’ingegnere Carlo Donegani. La salita si snoda tra curve e paesaggi montani, con i partecipanti impegnati in un’esperienza di fatica e adrenalina lungo il percorso.

La Re Stelvio Mapei fa di nuovo centro. Sono stati oltre 2.700 i ciclisti che hanno deciso domenica scorsa di inerpicarsi lungo i tornanti della mitica strada che da Bormio porta al Passo progettato nei primi anni del 1800 dall’ingegnere Carlo Donegani, per rivivere un’esperienza unica e raggiungere i 2.758 metri del valico automobilistico più alto d’Italia. La Re Stelvio è ormai un appuntamento fisso dell’estate bormina e, sebbene abbia spento le sue prime 41 candeline, sembra non patire il trascorrere degli anni e, al contrario, riesce ancora a coinvolgere un numero elevato di sportivi, in questo caso di ciclisti amatoriali, che per un giorno si sentono protagonisti assoluti su una delle strade alpine più belle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stelvio tutto dei ciclisti, in 2.700 sui tornanti

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