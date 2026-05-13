I grandi passi alpini di nuovo esclusiva dei ciclisti e degli escursionisti | torna Enjoy Stelvio Valtellina

La Valtellina si appresta a ospitare nuovamente Enjoy Stelvio Valtellina, un evento che permette a ciclisti ed escursionisti di percorrere i grandi passi alpini senza la presenza di veicoli a motore. L'iniziativa offre agli amanti dello sport un’opportunità di vivere l’ambiente montano in modo diretto e senza interruzioni. La manifestazione si svolgerà anche questa volta nell’area delle Alpi, coinvolgendo appassionati di diverse provenienze.

La Valtellina si prepara ad accogliere anche quest’anno Enjoy Stelvio Valtellina, l’iniziativa che permette a ciclisti ed escursionisti di vivere alcuni grandi passi alpini senza la presenza di veicoli a motore, regalando così agli sportivi un'esperienza indimenticabile. Enjoy Stelvio Valtellina.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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