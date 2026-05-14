Enjoy Stelvio Valtellina ciclisti padroni dei passi Ecco quando saranno vietati ad auto e moto

Il 14 maggio 2026 viene annunciato il programma Enjoy Stelvio Valtellina, un evento che consente a ciclisti ed escursionisti di percorrere alcune delle principali vette alpine senza la presenza di auto e moto. L’iniziativa, che si svolgerà su determinati tratti, mira a offrire un’esperienza più sicura e immersiva agli appassionati di sport all’aria aperta. Le date e le aree interessate saranno comunicate nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sondrio, 14 maggio 2026 – È tutto pronto per Enjoy Stelvio Valtellina, l’iniziativa che permette a ciclisti ed escursionisti di vivere alcuni gr andi passi alpini senza la presenza di veicoli a motore, regalando così agli sportivi un’esperienza indimenticabile. Enjoy, manifestazione non competitiva e senza obbligo di registrazione, incomincerà a fine maggio e si concluderà il 19 settembre. Protagoniste dell’iniziativa sono alcune delle strade che hanno fatto la storia del ciclismo: le salite a Stelvio, Mortirolo, Gavia, ai Laghi di Cancano, dello Spluga e del Passo San Marco che verranno chiuse al traffico motorizzato in determinate giornate e fasce orarie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Enjoy Stelvio Valtellina, ciclisti padroni dei passi. Ecco quando saranno vietati ad auto e moto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I grandi passi alpini di nuovo esclusiva dei ciclisti e degli escursionisti: torna Enjoy Stelvio ValtellinaLa Valtellina si prepara ad accogliere anche quest’anno Enjoy Stelvio Valtellina, l’iniziativa che permette a ciclisti ed escursionisti di vivere... Passi alpici senza auto: il calendario per ciclisti e sportivi? Punti chiave Quando inizierà ufficialmente la chiusura dei passi ai motori? Quali salite storiche saranno riservate esclusivamente ai ciclisti?... Temi più discussi: I grandi passi alpini di nuovo esclusiva dei ciclisti e degli escursionisti: torna Enjoy Stelvio Valtellina; Enjoy Stelvio Valtellina: tornano le giornate senz’auto sui grandi passi alpini; Enjoy Stelvio Valtellina 2026: passi alpini liberi per ciclisti e escursionisti; Enjoy Stelvio Valtellina 2026: calendario completo chiusure passi alpini in provincia di Sondrio. Enjoy Stelvio Valtellina 2026: passi alpini liberi per ciclisti e escursionisti intornotirano.it/articoli/sport… x.com Enjoy Stelvio Valtellina 2026: passi alpini liberi per ciclisti e escursionistiLa Provincia di Sondrio ha presentato il calendario ufficiale di Enjoy Stelvio Valtellina 2026, l’iniziativa che da fine maggio a settembre trasformerà alcune delle più celebri salite alpine in percor ... intornotirano.it Enjoy Stelvio Valtellina 2026: calendario completo chiusure passi alpini in provincia di SondrioTorna anche nel 2026 Enjoy Stelvio Valtellina, l’iniziativa dedicata a ciclisti, escursionisti e amanti della montagna che permette di vivere alcuni dei più ... radiotsn.tv