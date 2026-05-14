Enjoy Stelvio Valtellina ciclisti padroni dei passi Ecco quando saranno vietati ad auto e moto
Il 14 maggio 2026 viene annunciato il programma Enjoy Stelvio Valtellina, un evento che consente a ciclisti ed escursionisti di percorrere alcune delle principali vette alpine senza la presenza di auto e moto. L’iniziativa, che si svolgerà su determinati tratti, mira a offrire un’esperienza più sicura e immersiva agli appassionati di sport all’aria aperta. Le date e le aree interessate saranno comunicate nelle prossime settimane.
Sondrio, 14 maggio 2026 – È tutto pronto per Enjoy Stelvio Valtellina, l’iniziativa che permette a ciclisti ed escursionisti di vivere alcuni gr andi passi alpini senza la presenza di veicoli a motore, regalando così agli sportivi un’esperienza indimenticabile. Enjoy, manifestazione non competitiva e senza obbligo di registrazione, incomincerà a fine maggio e si concluderà il 19 settembre. Protagoniste dell’iniziativa sono alcune delle strade che hanno fatto la storia del ciclismo: le salite a Stelvio, Mortirolo, Gavia, ai Laghi di Cancano, dello Spluga e del Passo San Marco che verranno chiuse al traffico motorizzato in determinate giornate e fasce orarie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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