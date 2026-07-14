Entro la fine del 2027, a Melfi sarà prodotto un nuovo modello Alfa Romeo. La conferma arriva da un rappresentante del gruppo automobilistico, che ha specificato che questa novità coinvolgerà maggiormente la filiera locale. La produzione sarà inserita nello stabilimento, che continuerà a espandere la gamma di veicoli realizzati nella regione. La notizia riguarda direttamente le attività produttive e l’occupazione nell’area.

Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - "Entro fine 2027 Melfi potrà contare anche su un nuovo modello Alfa Romeo, con cui coinvolgeremo sempre di più la filiera locale". L'annuncio è stato fatto da Emanuele Cappellano, responsabile Europa del gruppo Stellantis, che al tavolo automotive in corso al Mimit ha anche mostrato in anteprima un dettaglio della nuova vettura, senza specificare il segmento. "E' il massimo che posso condividere in questo momento - ha spiegato dal momento che "il team design di Alfa Romeo è al lavoro sugli ultimi particolari". La vettura comunque "è già pronta" e sarà - ha assicurato "una vera Alfa Romeo per carattere e stile, davvero bellissima". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Stellantis: Cappellano, entro fine 2027 a Melfi nuovo modello Alfa**

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