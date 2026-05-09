Un operaio dello stabilimento di Melfi ha espresso insoddisfazione sulla presenza dei sindacati, chiedendo dove siano durante i picchi di velocità della produzione. La sua domanda riguarda anche l'impatto di questi ritmi sulla salute dei lavoratori. La critica si concentra sulla mancanza di intervento da parte delle rappresentanze sindacali nei momenti in cui la linea di produzione accelera considerevolmente.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi ritmi di produzione la salute degli operai?. Perché i sindacati non intervengono durante i picchi di velocità della linea?. Chi decide i tempi di produzione se i parametri arrivano dalla Turchia?. Quanti lavoratori lasceranno lo stabilimento con le prossime uscite incentivate?.? In Breve Circa 3000 operai su 7200 hanno già lasciato lo stabilimento di Melfi.. Previste altre 425 uscite incentivate entro la fine dell'anno corrente.. Ritmi di produzione decisi in Turchia alimentano il distacco tra operai e sindacati.. Crisi iniziata nel giugno 2021 con la firma degli incentivi all'esodo.. Un operaio Stellantis a San Nicola di Melfi ha urlato contro i sindacati mercoledì scorso, chiedendo dove siano i rappresentanti quando la velocità della linea di produzione diventa insostenibile per i lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis Melfi, un operaio sbotta: “Dove sono i sindacati in linea?

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