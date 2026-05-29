Stellantis | Cappellano nessuna riduzione di capacita' produttiva in Italia' **

Stellantis ha annunciato che in Italia non ci sarà una riduzione della capacità produttiva. La dichiarazione è stata rilasciata il 29 maggio e riguarda le attività nel paese. La società ha specificato che non sono previste modifiche alla capacità installata delle sue strutture italiane. La comunicazione si riferisce a tutte le aree di produzione del gruppo nel territorio nazionale. La notizia si inserisce in un contesto di mantenimento degli impianti e delle operazioni attuali.

Torino, 29 mag. - (Adnkronos) - In Italia “non ci sarà riduzione di capacità installata”. Cosi' Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, che a proposito di una riduzione della capacita' produttiva in Europa di 800 mila unita' entro il 2030 annunciata a Detroit in occasione dell'Investor Day ha precisato: “non ci sono azioni in Italia, non c'è nulla che riguarda la capacità produttiva in Italia”. Incontrando i giornalisti a Torino sul piano strategico FaSTLAne 2030, Cappellano ha poi precisato, che per quando riguarda le unità prodotte in Italia Stellantis non ha mai ufficializzato come target le... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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