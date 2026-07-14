Dopo essere stato punto da una zecca africana durante un viaggio in Sudafrica, un inviato televisivo ha riferito di aver trascorso dieci giorni con sintomi come stanchezza, dolori alle ossa e febbre, che lo hanno portato a ricoverarsi in ospedale. L’uomo stava registrando servizi per una nuova stagione di un programma televisivo quando ha iniziato a sentirsi male.

Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha trascorso “10 giorni complicati” a causa della puntura di una zecca africana. Corti è stato in Sudafrica per registrare alcuni servizi per la nuova stagione del programma Mediaset e, al suo ritorno, ha accusato stanchezza, dolori alle ossa e poi febbre, finendo anche in ospedale. Il racconto di Stefano Corti sul morso della zecca africana Morso di zecca, i rischi da non sottovalutare secondo Bassetti Come rimuovere una zecca nel modo giusto Il racconto di Stefano Corti sul morso della zecca africana Stefano Corti ha raccontato la sua disavventura a Morning News: “Adesso sto molto bene, sto recuperando, sono in una fase positiva, ma sono stati dieci giorni complicati“, ha rassicurato subito l’inviato de Le Iene. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefano Corti parla dopo la puntura della zecca africana, "10 giorni complicati, mi sentivo molto stanco"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA HA UNA CRUSH PER UN RAGAZZO MATTIA LO SCOPRE E LITIGANO DURANTE IL VIDEO DELLA NUOVA CANZONE

Notizie e thread social correlati

Come sta Stefano Corti dopo la puntura della zecca africana, pensava si trattasse di un pelo incarnito, poi il ricoveroStefano Corti è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto una rickettsiosi, a seguito di una puntura di zecca africana durante un viaggio.

Stefano Corti ricoverato al rientro dall'Africa dopo la puntura di una zecca, i sintomi della rickettsiosiStefano Corti, noto inviato di “Le Iene”, è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto la rickettsiosi, un'infezione batterica derivante da una...

Temi più discussi: La iena Stefano Corti punta da zecca africana: Brividi e febbre alta, poteva andare molto peggio; All’inizio pensavo che fosse semplicemente un pelo incarnito. Poi mi si è gonfiato un linfonodo e la febbre a 40: Stefano Corti dopo un viaggio in Africa; Stefano Corti punto da una zecca in Africa: Sono stato ricoverato in ospedale; Pensava fosse un pelo incarnito: corsa in ospedale nella notte per l'inviato delle Iene Stefano Corti.

All’inizio pensavo che fosse semplicemente un pelo incarnito. Poi mi si è gonfiato un linfonodo e la febbre a 40: Stefano Corti dopo un viaggio in Africa ilfattoquotidiano.it/2026/07/13/all… x.com

Stefano Corti racconta il ricovero dopo il viaggio in Sudafrica: cosa è successoStefano Corti ha raccontato ai suoi follower il ricovero in ospedale arrivato dopo un viaggio in Sudafrica, chiarendo che quella che sembrava una piccola ... bigodino.it

Stefano Corti racconta il ricovero dopo il viaggio in Sudafrica: Pensavo fosse un semplice pelo incarnitoStefano Corti racconta il ricovero dopo il morso di una zecca in Sudafrica. L'inviato de Le Iene condivide la diagnosi e lancia un appello ... rumors.it