Il governo ha approvato la nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob, dopo quattro mesi di attesa. La decisione segue la cessazione dell’incarico precedente e permette di completare la composizione del consiglio dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La nomina è stata formalizzata dopo l’accordo tra le parti coinvolte, consentendo di ripristinare l’assetto gestionale dell’ente. La nomina di Stazi è stata comunicata ufficialmente attraverso un decreto.

Dopo quattro mesi di stallo il governo sblocca finalmente la nomina della presidenza Consob: ad occupare la casella lasciata libera da Paolo Savona, il cui mandato settennale è scaduto a marzo, sarà l’economista Guido Stazi, attuale segretario generale dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e prima ancora segretario generale proprio presso la Commissione di vigilanza per i mercati e la borsa. Guido Stazi (Imagoeconomica). Stazi è stato indicato da Forza Italia. La scelta di Stazi, esperto di piattaforme elettroniche e big data, è stata sponsorizzata da Forza Italia e ha ricevuto il via libera anche dalla Lega, che nei mesi scorsi aveva tentato di piazzare alla presidenza della Consob il sottosegretario al ministero delle Finanze Federico Freni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Consob, c’è l’accordo: Guido Stazi nuovo presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Consob, accordo sul presidente: Forza Italia ha scelto Guido Stazi

Consob, Guido Stazi il nuovo presidente. "Domani la nomina in Cdm"Il Consiglio dei ministri terrà una riunione domani per nominare Guido Stazi come nuovo presidente della Consob.

Temi più discussi: Consob, Guido Stazi verso la presidenza. Il colloquio Giorgetti-Tajani per sbloccare l'impasse; Consob, Guido Stazi il nuovo presidente: domani la nomina in Cdm; Consob, accordo sul presidente: Forza Italia ha scelto Guido Stazi; Consob, c’è l’accordo: Guido Stazi è il nuovo presidente, la nomina in consiglio dei ministri.

Consob, Guido Stazi verso la presidenza. Il colloquio Giorgetti-Tajani per sbloccare l’impasse x.com

Consob, c’è l’accordo: Guido Stazi è il nuovo presidente, la nomina in consiglio dei ministriDopo quattro mesi di vacatio, il cda in programma per oggi nominerà l'attuale segretario generale dell'Antitrust alla guida della Consob. La scelta sarebbe stata sponsorizzata da Forza Italia, riceven ... msn.com

Consob, c’è l’accordo: Guido Stazi nuovo presidenteConsob, c’è l’accordo nella maggioranza: il nuovo presidente sarà Guido Stazi, dal 2022 segretario generale dell'Antitrust. lettera43.it