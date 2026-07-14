Il tecnico del Napoli è stato presentato al Teatro San Carlo, dove ha parlato della prossima stagione, affermando che il team rimane forte. Accanto a lui, un presidente molto energico ha criticato le leghe calcistiche internazionali, definendole “marionette di Uefa e Fifa”. L’evento ha visto anche la presenza di un’altra figura di spicco del club, che ha condiviso le proprie opinioni sul futuro della squadra.

State Allegri se potete. Il conte Max viene presentato al Teatro San Carlo, com’era accaduto con Antonio Conte, e lancia i suoi proclami per la prossima stagione del Napoli, con accanto un Aurelio De Laurentiis scatenato. “E’ la seconda volta che arrivo dopo Conte, porta bene”. “È la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio Conte, spero sia di buon auspicio. Nella vita avere fortuna è importante”. Così il nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri alla sua presentazione al Teatro San Carlo. “Il Napoli, da quando c’è il presidente De Laurentiis, negli ultimi 17 anni solo un anno è stato fuori dall’Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League, negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, ed è una squadra abituata a lavorare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Secoloditalia.it - State Allegri… il Napoli è ancora forte. Il tecnico livornese e lo show di De Laurentiis al San Carlo: “Le leghe marionette di Uefa e Fifa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVO ALLENATORE del NAPOLI, sentite ZAZZARONI: Post CONTE C'è un profilo perfetto...

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis, arriva il duro sfogo: "Siamo marionette di Uefa e Fifa"Durante la presentazione di un allenatore, il presidente di una società calcistica ha dichiarato che Uefa e Fifa si arricchiscono a spese dei club e...

De Laurentiis: “In Europa siamo delle marionette a servizio della Uefa e della Fifa che si arricchiscono sulle nostre spalle”Durante la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il presidente ha affermato che in Europa le squadre sono...

Temi più discussi: Napoli, Allegri arriva in città: comincia il lavoro di Max; Allegri prende il Napoli, mercato con il freno tirato; Napoli, McTominay al centro del progetto anche con Allegri: cosa filtra sul rinnovo di contratto; Napoli, parte il nuovo corso: Allegri apre l’era del Centenario tra mercato e rivoluzione tecnica.

A Napoli il belga messo in discussione è sempre Lukaku. De Bruyne è considerato un punto fermo Il Mondiale fin qui sta dimostrando il contrario. In ogni ricostruzione della rosa, Kdb non è mai in discussione. Allegri stravede per lui, speriamo che abbia ragio x.com

Allegri riesce a far breccia sui tifosi del Napoli ma scatena la rabbia di quelli di Juventus e MilanMax Allegri è stato presentato oggi al San Carlo. Le parole del nuovo allenatore del Napoli gli hanno consentito di recuperare terreno tra i partenopei, mentre restano critici milanisti e juventini ... sport.virgilio.it

Allegri si veste di Napoli, punge il calcio di Comolli e parla di Juve: Persa un po’ di memoriaIl nuovo tecnico azzurro si è presentato in una conferenza stampa fiume insieme a De Laurentiis e Manna: Serve una sana cazzimma. Io ct Italia? Nessun contatto con la Figc ... tuttosport.com