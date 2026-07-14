De Laurentiis | In Europa siamo delle marionette a servizio della Uefa e della Fifa che si arricchiscono sulle nostre spalle
Durante la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il presidente ha affermato che in Europa le squadre sono considerate marionette al servizio di Uefa e Fifa, che si arricchiscono sulle loro spalle. La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa al Teatro San Carlo.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della SscNapoli, al Teatro San Carlo, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito la diretta: Sulle differenze calcistiche tra l’Italia e il resto d’Europa “ Non è che c’è questa differenza calcisticamente parlando. La differenza è di impostazione legislativa da Paese a Paese pur essendo in Europa. C’è una grande differenza con le leghe americane. Noi continuiamo a produrre un calcio non da noi che dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e in Italia come in Inghilterra ci sono un numero di squadre di un certo livello e interesse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Notizie e thread social correlati
Al Bano: “Siamo delle marionette e c’è una mano superiore che comanda noi marionette pensanti. Ho festeggiato 83 anni a Lourdes, firmando un sacco di autografi”Durante una puntata televisiva, il cantante ha raccontato di aver trascorso i suoi 83 anni a Lourdes, dove ha firmato molti autografi.
Genova si prende l’Europa delle STEM: l'incredibile primato delle nostre scuole che volano in LituaniaA Genova, scuole, docenti, dirigenti e studenti si preparano a partecipare alla finale europea di ‘Science on Stage’ in Lituania.
Temi più discussi: De Laurentiis: Competitivi, ma sempre sostenibili. Obiettivo costruire stadio e centro sportivo; De Laurentiis sul Maradona: Ora bisogna darsi da fare. Poi svela come sarà il mercato del Napoli; Bancarotta Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis; De Laurentiis: Il Napoli deve vendere 25 giocatori prima di iniziare a comprare.
Valentina De Laurentiis è il deus ex machina delle nuove maglie della SSC Napoli, nel discorso di ieri sulla MSC World Europa è apparsa finanche commossa per la presentazione della nuova casacca ed il logo scelto per celebrare il centenario del club facebook
De #Laurentiis chiede ad #Allegri di comprargli un cavallo Durante la presentazione della maglia del centenario del Napoli, a bordo della nave da crociera MSC World Europa, Aurelio De Laurentiis ha raccontato un aneddoto di quando era bambino, facend x.com
Napoli, De Laurentiis: Allegri vincente, è un'aziendalista e andremo d'accordo. Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap con Inter, Juve, Milan e Roma diventa incolmabileA margine dell'evento MSC World Europa ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: Sono contento e fiero di aver dato continuità scegliendo un allenatore che ha vinto tantissimo in Ita ... calciomercato.com
De Laurentiis tira in ballo Conte: Ricordatevi cosa diceva il buon AntonioIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis durante il discorso odierno sulla MSC World Europa ha tirato in ballo ancora Antonio Conte. areanapoli.it