Durante la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il presidente ha affermato che in Europa le squadre sono considerate marionette al servizio di Uefa e Fifa, che si arricchiscono sulle loro spalle. La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa al Teatro San Carlo.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della SscNapoli, al Teatro San Carlo, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito la diretta: Sulle differenze calcistiche tra l’Italia e il resto d’Europa “ Non è che c’è questa differenza calcisticamente parlando. La differenza è di impostazione legislativa da Paese a Paese pur essendo in Europa. C’è una grande differenza con le leghe americane. Noi continuiamo a produrre un calcio non da noi che dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e in Italia come in Inghilterra ci sono un numero di squadre di un certo livello e interesse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “In Europa siamo delle marionette a servizio della Uefa e della Fifa che si arricchiscono sulle nostre spalle”

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