De Laurentiis arriva il duro sfogo | Siamo marionette di Uefa e Fifa
Durante la presentazione di un allenatore, il presidente di una società calcistica ha dichiarato che Uefa e Fifa si arricchiscono a spese dei club e ha definito le leghe europee “marionette” al loro servizio.
Durante la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, Aurelio De Laurentiis ha criticato duramente il sistema calcio europeo, accusando Uefa e Fifa di arricchirsi sulle spalle dei club e definendo le leghe europee “marionette” al loro servizio. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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