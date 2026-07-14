Durante la presentazione di un allenatore, il presidente di una società calcistica ha dichiarato che Uefa e Fifa si arricchiscono a spese dei club e ha definito le leghe europee “marionette” al loro servizio.

Durante la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, Aurelio De Laurentiis ha criticato duramente il sistema calcio europeo, accusando Uefa e Fifa di arricchirsi sulle spalle dei club e definendo le leghe europee “marionette” al loro servizio. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - De Laurentiis, arriva il duro sfogo: "Siamo marionette di Uefa e Fifa"

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