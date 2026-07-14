Una comicità fuori dagli schemi per salutare una rassegna che ha conquistato il pubblico. stasera, alle 21, la Fabbrica delle Candele ospiterà l’ultimo appuntamento di ‘San Luigi Summer Comedy – Stand Up Factory’, affidato al talento di Alessandro Ciacci, tra i protagonisti più originali della nuova comicità italiana. In scena porterà il suo spettacolo ‘Sarò io che son co**ione’, un monologo travolgente, imprevedibile e ricco di intelligenza. La serata rappresenta il momento conclusivo di un progetto culturale che, grazie al contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili nell’ambito del bando Fabbrica 2.0, ha saputo avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio della stand up comedy, affrontando temi di attualità con ironia, leggerezza e spirito critico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stand Up Comedy al top. Ciacci, epilogo col botto

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