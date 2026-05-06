A Como si ride con Toast Up Comedy | public speaking e stand-up comedy si incontrano sul palco del Nerolidio

A Como si svolge una serata dedicata alla commedia e all'arte del parlare in pubblico, che unisce momenti di satira e battute con esercizi di public speaking. Sul palco del Nerolidio si alternano esibizioni di comici e interventi di chi si confronta con il pubblico, mettendo in mostra capacità di comunicazione e presenza scenica. L’evento si intitola “Toast Up Comedy” e mira a far ridere mentre si sviluppano abilità di dialogo davanti a un pubblico.

Una serata dove il public speaking incontra la stand-up comedy, tra ironia, presenza scenica e capacità di stare davanti a un pubblico. È questo lo spirito di “Toast Up Comedy”, l’evento organizzato dai Como Lakers Toastmasters in programma giovedì 7 maggio 2026 al Nerolidio.L’appuntamento.🔗 Leggi su Quicomo.it

Stand Up Comedy: Best Female Comedians Vol.6 - Comedy Central

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