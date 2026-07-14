stadio cagliari il testo della convenzione atteso per domani

Domani si attende la consegna del testo della convenzione per lo stadio di Cagliari. I legali stanno lavorando intensamente e si spera che il documento sia pronto entro la giornata. La comunicazione è arrivata da un rappresentante che si è detto molto positivo e ottimista riguardo alla conclusione dell’accordo. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul contenuto del testo o sui passaggi successivi.

"Siamo molto positivi e ottimisti, stanno lavorando i legali e ci auguriamo che entro domani il testo della convenzione sia pronto". Sono le prime parole del presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, al termine di un lungo incontro a palazzo Bacaredda con il sindaco Massimo Zedda e gli assessori comunali Maria Cristina Mancini (Innovazione e accessibilità digitale) e Giuseppe Macciotta (Sport e impiantistica sportiva). Sul tavolo, il documento decisivo per il via libera al nuovo stadio, lo schema di convenzione legata al Piano economico finanziario., Alcune revisioni, apportate dal Comune per escludere qualsiasi rischio di natura... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Nuovo stadio di Cagliari, ok della Uefa: bando internazionale entro giugno

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