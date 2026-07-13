Domani si terrà un incontro tra il sindaco di Cagliari e il presidente della squadra di calcio per discutere del nuovo stadio. La riunione è stata convocata per cercare di risolvere le questioni aperte riguardanti il progetto. La discussione si svolgerà in un clima di preoccupazione, con l’obiettivo di trovare un accordo e sbloccare la situazione.

Preoccupazione per il nuovo stadio. E domani vertice tra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente Tommaso Giulini per sbloccare la situazione. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Bacaredda. Per il club rossoblù ci saranno anche l'amministratore delegato Stefano Melis, l'ingegnere Alessandro Gosti e l'avvocato Marco Cerritelli. Il Cagliari è convinto di aver fatto tutto il possibile. Ma nelle ultime settimane lo scenario, per il club, è cambiato. E questo, a pochi passaggi dal traguardo, sta mettendo in apprensione il Cagliari. Il Comune, dal canto suo teme rischi economici o autogol finanziari. Tre commissioni consiliari si sono riunite questo pomeriggio per esaminare il Pef- Piano economico finanziario- del futuro "Gigi Riva". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Nuovo stadio Cagliari, domani vertice tra patron Giulini e sindaco Zedda

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