Svolta per lo stadio della Roma a Pietralata | il Campidoglio approva la convenzione per gli Europei 2032

La Giunta del Comune di Roma ha approvato la convenzione tra il Comune, la Regione Lazio e il commissario straordinario per gli Europei 2032, relativa allo stadio di Pietralata. La firma stabilisce le competenze e i rapporti tra le parti coinvolte. La decisione è stata presa durante una seduta straordinaria. La convenzione riguarda specificamente lo sviluppo e la gestione dell’impianto per l’evento calcistico internazionale.

La Giunta del Campidoglio, riunita in una seduta straordinaria, ha approvato il testo della convenzione che regolerà i rapporti e le competenze tra il Comune di Roma, la Regione Lazio e il commissario straordinario agli stadi per gli Europei Uefa 2032, Massimo Sessa. L’atto formale serve a coordinare le istituzioni in vista della prossima conferenza di servizi decisoria, l’organo chiamato a esaminare il progetto definitivo che l’ As Roma ha presentato per la costruzione del nuovo impianto sportivo nel quartiere di Pietralata. Come riportato da Il Messaggero, l’accordo stabilisce che sia l’amministrazione capitolina sia la Pisana garantiranno il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle procedure. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ostacolo conferenza dei servizi!

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