Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha raggiunto gli 81 punti base all'apertura del 14 luglio. I rendimenti dei Btp sono saliti al 3,92%, con i mercati che hanno mostrato instabilità nei primi minuti di negoziazione.

Nuovo rialzo dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi in apertura il 14 luglio. Il differenziale ha superato gli 81 punti base in apertura dopo alcuni minuti di grande instabilità dei rendimenti. È il risultato proprio di un aumento contemporaneo di quasi tutti gli interessi sui titoli di Stato europei, inclusi quelli tedeschi. Pesa soprattutto la grande instabilità in Medio Oriente, che ha portato nella notte l’Iran ad attaccare due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio. La possibilità che i Paesi del Golfo entrino nel conflitto spaventa i mercati, mentre il petrolio ha superato gli 85 dollari al barile. Picco dello spread in apertura: rendimenti instabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 81 punti base, rendimenti dei titoli di Stato in aumento al 3,92%

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