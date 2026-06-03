Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è salito a 74 punti base, rispetto ai 72 punti con cui si era chiuso l’ultima seduta. I rendimenti dei Btp italiani sono aumentati al 3,74%. Nei primi minuti di negoziazione, i mercati finanziari hanno mostrato questa variazione, dopo l’apertura del 3 maggio 2026.

Nei primi minuti dopo l’apertura dei mercati finanziari del 3 maggio 2026, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è leggermente aumentato portandosi a 74 punti basi, rispetto ai 72 con cui aveva chiuso l’ultima seduta. I rendimenti dei titoli di Stato del Tesoro sono arrivati al 3,74%, anche in questo caso in aumento. Questa instabilità è dettata dagli attacchi reciproci che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nella notte nel Golfo Persico. Si tratta dello scontro più intenso dall’inizio del cessate il fuoco tra i due Paesi. Nonostante questo, i colloqui di pace sarebbero ancora in corso. Spread in leggero aumento, l’Ue apre sulla flessibilità all’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 74 punti base, rendimenti dei titoli di Stato in aumento al 3,74%

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Spread BTP-Bund: cos'è e perché conta per i tuoi investimenti

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Spread Btp-Bund in calo a 74 punti base, rendimenti dei titoli italiani al 3,71%Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è sceso a 74 punti base, rispetto ai livelli di inizio settimana.

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Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 71 punti base, salgono i rendimenti; *BOND: spread Btp/Bund chiude a 73,464 punti base; Lo spread Btp-Bund sale a 71 punti, rendimenti in rialzo; Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 70 punti, crollano i rendimenti.

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 72 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,71% #ANSA x.com

BTp: spread con Bund apre in rialzo a 72 punti, rendimento decennale al 3,73%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - Apertura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. In avvio di seduta il differenziale di rendimento ... ilsole24ore.com

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