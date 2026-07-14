Spiagge concessioni da 5 a 20 anni | il bando accende le polemiche dei balneari

A meno di un anno dalla scadenza delle concessioni, è stato presentato un nuovo sistema di gare per l’assegnazione delle spiagge. Il ministro ha illustrato la bozza alle associazioni di categoria, alle Regioni costiere e all’Anci. Le concessioni attuali, che durano tra cinque e venti anni, sono al centro di polemiche da parte dei balneari, che contestano le modalità di assegnazione e i tempi del nuovo bando.

A meno di un anno dalla scadenza delle concessioni, prende forma il nuovo sistema delle gare per l’assegnazione dei lotti balneari. Il ministro Matteo Salvini ha presentato la bozza ieri mattina alle associazioni di categoria, alle Regioni costiere e all’Anci. Le associazioni hanno espresso valutazioni differenti, avanzando numerose richieste di modifica. Le procedure dovranno essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori, fissata al 30 settembre 2027, e comunque entro il 30 giugno dello stesso anno. La durata delle nuove concessioni sarà compresa tra un minimo di cinque e un massimo di vent’anni. Ogni partecipante dovrà presentare un Piano economico-finanziario per dimostrare la sostenibilità del progetto e la coerenza della durata della concessione, senza attribuire direttamente un punteggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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