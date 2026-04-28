Le autorità pubblicano un nuovo bando per la gestione delle spiagge, con le concessioni che potranno durare fino a venti anni. Le gare di assegnazione devono essere pubblicate dai Comuni entro il 30 giugno 2027, secondo le regole stabilite nel documento tipo. La procedura riguarda diverse aree balneari, alcune delle quali già occupate da stabilimenti balneari noti, mentre altre sono in attesa di assegnazione.

ANCONA Sole, lidi e sei in pole position, parafrasando la massima di Guido Nicheli in Vacanze di Natale. Dal 1° maggio parte la stagione balneare, ma sull’estate pende la spada di Damocle della Bolkestein che sta per cadere sulle spiagge italiane. E il primo tassello del controverso puzzle è stato messo. La novità È finalmente pronto il bando-tipo nazionale, il documento elaborato per definire le regole per l’affidamento delle concessioni demaniali. L’atto alla base delle aste di gara che scatteranno nel 2027. Il documento è stato al centro, ieri, dell’incontro tra Mit e Conferenza unificata delle Regioni - aggiornato a giovedì - e fissa i paletti entro i quali i Comuni dovranno muoversi per redigere i bandi pubblici.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Bolkestein, spiagge all?asta. Concessioni fino a 20 anni. Ecco il bando-tipo per i Comuni: le gare da pubblicare entro il 30 giugno 2027

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