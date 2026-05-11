Ostia concessioni balneari | il Tar dà ragione a Roma Capitale sul bando dei lidi
Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi riguardanti il bando per le concessioni balneari nella zona di Ostia. La decisione riguarda le contestazioni sollevate contro il procedimento di assegnazione delle licenze ai stabilimenti balneari. La sentenza è stata pronunciata dalla Sezione Quinta Ter e riguarda le richieste di modifica o annullamento del bando presentate da alcuni soggetti coinvolti. La vicenda si riferisce alle procedure di assegnazione delle concessioni nella zona.
Ostia, 11 maggio 2026 – Il Tar del Lazio, Sezione Quinta Ter, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei lidi di Ostia contro l’Avviso pubblico del 14 febbraio dello scorso anno, indetto da Roma Capitale, “ per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative, con durata di un anno”. I concessionari dei Lidi di Ostia avevano impugnato l’Avviso pubblico del Comune lamentando “la durata (solo) annuale della concessione (la quale, a termini di legge, non può avere una durata inferiore a cinque anni e superiore a venti): nel caso in esame venendosi a...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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