Ostia concessioni balneari | il Tar dà ragione a Roma Capitale sul bando dei lidi

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi riguardanti il bando per le concessioni balneari nella zona di Ostia. La decisione riguarda le contestazioni sollevate contro il procedimento di assegnazione delle licenze ai stabilimenti balneari. La sentenza è stata pronunciata dalla Sezione Quinta Ter e riguarda le richieste di modifica o annullamento del bando presentate da alcuni soggetti coinvolti. La vicenda si riferisce alle procedure di assegnazione delle concessioni nella zona.

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Ostia, 11 maggio 2026 – Il Tar del Lazio, Sezione Quinta Ter, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei lidi di Ostia contro l’Avviso pubblico del 14 febbraio dello scorso anno, indetto da Roma Capitale, “ per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative, con durata di un anno”. I concessionari dei Lidi di Ostia avevano impugnato l’Avviso pubblico del Comune lamentando “la durata (solo) annuale della concessione (la quale, a termini di legge, non può avere una durata inferiore a cinque anni e superiore a venti): nel caso in esame venendosi a...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Fiumicino, SIB Lazio diffida il Comune sul bando per le concessioni balneariFiumicino, 23 marzo 2026 – Il Sindacato Italiano Balneari del Lazio ha trasmesso al Comune di Fiumicino una diffida formale in merito alla bozza di... Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | La Giunta adotta il Piano di Utilizzazione degli Arenili; Ostia, stagione balneare 2026: perché circa 12 stabilimenti pronti su 72 cambiano il peso del primo maggio; Ostia, Tar Lazio: Legittimo bando Roma Capitale per concessioni lidi; Ostia cambia volto, via libera al Piano Arenili: più spiagge libere e stop al lungomuro. Balneari di Ostia: il Tar respinge il ricorso, via libera all'affidamento del Comune per 31 concessioniI concessionari dei Lidi di Ostia avevano impugnato l'Avviso pubblico del Comune lamentando «la durata (solo) annuale», ma per i giudici si tratta di concessione «ponte» ... roma.corriere.it