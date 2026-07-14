La squadra si è riunita alla Continassa per il secondo giorno di ritiro, con Spalletti che ha ripreso le attività con il gruppo. È stato integrato l’unico nuovo acquisto, Jeff Ekhator. La Juventus si sta preparando a salutare i giocatori David e Openda, i cui addii sono imminenti.

La rosa bianconera si è ritrovata alla Continassa per il secondo giorno di ritiro. Luciano Spalletti continua il lavoro con il gruppo, integrando nell’organico l’ unico volto nuovo arrivato finora dal mercato: Jeff Ekhator. Sul fronte mercato, invece, Giovanni Carnevali prosegue il suo lavoro: questa volta i riflettori sono puntati su David e Openda. Spalletti alle prese con la rosa a disposizione in vista dei test estivi. I bianconeri hanno dato ieri il via al ritiro alla Continassa, che durerà fino al 31 luglio. Spalletti si ritrova a lavorare con una rosa incompleta, complice l’ assenza dei convocati in nazionale: McKennie, Bremer, Yildiz, Coinceicao, David e Koopmeiners. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti torna operativo, mentre la Juve si prepara a dire addio a David e Openda

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