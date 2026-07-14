Juve David e Openda in uscita | si aprono due piste in Francia

La Juventus potrebbe perdere i due attaccanti acquistati lo scorso anno. Jonathan David e Lois Openda sono in uscita e si aprono due piste in Francia. La società bianconera aveva speso oltre 40 milioni di euro per Openda e aveva preso David a parametro zero. Dopo appena un anno, le due operazioni sembrano essere in bilico. Le trattative sono in corso, ma nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Gli investimenti bianconeri dell'estate 2025 rischiano di essere spazzati via solo dopo un anno. 12 mesi fa la Juventus decide di puntare su un attacco tutto nuovo, ingaggiando a parametro zero Jonathan David e versando nelle casse del Lipsia oltre 40 milioni di euro per Lois Openda. Le aspettative sul canadese e il belga sono altissime, ma si scontrano presto con la dura realtà del campo., La scorsa stagione, David e Openda segnano appena 10 gol in due e ora il loro futuro alla Continassa è sempre più in bilico: Carnevali proverà a cederli entrambi in questa sessione e alimentare un mercato che finora ha portato alla corte di Spalletti solo Jeff Ekhator. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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David & Openda LEAVING Juventus! Summer Shake-Up Begins!

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