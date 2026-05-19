Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico ha pronunciato alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. La squadra, in quella partita, ha mostrato carenze in attacco, dato che non disponeva di un vero centravanti tra i giocatori disponibili. Nel frattempo, si sono susseguite analisi sugli algoritmi utilizzati per l’assegnazione di Openda, un attaccante arrivato di recente. La situazione ha portato a discussioni sulla linea offensiva e sulle scelte fatte durante il mercato.

Èuna frase che Luciano Spalletti non avrebbe dovuto pronunciare, dopo la sconfitta contro la Fiorentina. "Però siamo dentro l’Europa League", ha detto l’allenatore della Juve a Dazn. Poi ha sottolineato: "Potevi essere fuori anche dall’Europa League". L’ha affermato a caldo, con un intento di legittima difesa, e comprendiamo come l’amarezza, la delusione e l’arrabbiatura sottraggano lucidità, e generino riflessioni che a mente fredda non si farebbero. La Juve non è un club di medio livello né una società di provincia, soggetti per i quali l’Europa League rappresenta un traguardo. La Juve “deve” stare in Champions. Tra l’esclusione dalla Champions e l’ingresso in Europa League o in Conference, nel caso della Juve sarebbe quasi preferibile un anno sabbatico, di rigenerazione, fuori dalle coppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le frasi di Spalletti, gli algoritmi per prendere Openda: così si è inabissata la Juve

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hai ragione, Allegri le ha dette cose simili e si è preso la giusta merda che meritava. e siccome sento adesso queste frasi, ti dico tranquillamente che anche Spalletti si è totalmente rincoglionito. Se questo è il livello può andare via anche lui. x.com

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