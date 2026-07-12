Inghilterra e Argentina raggiungono Francia e Spagna | il tabellone aggiornato dei Mondiali

Il Mondiale 2026, primo con 48 squadre, ha visto qualificarsi Inghilterra e Argentina, portando a 16 le nazionali che avanzeranno ai sedicesimi di finale. La fase a eliminazione diretta si amplia rispetto alle edizioni precedenti, eliminando il passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta, il torneo prevede un turno extra di eliminazione diretta, i sedicesimi, che sostituiscono il classico ottavo di finale.

Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21. Ecco il tabellone aggiornato dei Mondiali., I quarti di finaleQuarto 1: FRANCIA-MAROCCO 2-0Quarto 2: NORVEGIA-INGHILTERRA 1-2 DTSQuarto 3: SPAGNA-BELGIO 2-1Quarto 4: ARGENTINA-SVIZZERA 3-1 DTS, Semifinale 1:... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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