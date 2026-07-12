Il Mondiale 2026 si svolge con 48 squadre, il primo torneo con questa formula. L’ampliamento ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi e introdotto un turno supplementare a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale. L'Inghilterra ha raggiunto Francia e Spagna nel tabellone aggiornato. Questo formato prevede che le nazionali si sfidino in un primo turno di 32 partite, con le vincitrici che avanzano ai sedicesimi.

Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21. Ecco il tabellone aggiornato dei Mondiali., I quarti di finaleQuarto 1: FRANCIA-MAROCCO 2-0Quarto 2: NORVEGIA-INGHILTERRA 1-2Quarto 3: SPAGNA-BELGIO 2-1Quarto 4: ARGENTINA-SVIZZERA domenica 12 luglio, ore 3, Semifinale... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inghilterra raggiunge Francia e Spagna: il tabellone aggiornato dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIFA WORLD CUP ROUND 32 TABLE UPDATED TODAY | 2026 World Cup Standings table

Notizie e thread social correlati

Francia-Spagna è una finale anticipata: il tabellone aggiornato dei MondialiNel torneo mondiale 2026, per la prima volta sono state disputate le partite dei sedicesimi di finale, eliminando il passaggio diretto agli ottavi.

Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra, Spagna-Belgio: il tabellone aggiornatoNel Mondiale 2026, per la prima volta si sono disputati i sedicesimi di finale, grazie all'espansione a 48 squadre.

Temi più discussi: In 10 l’Inghilterra espugna il fortino dell’Azteca e raggiunge la Norvegia; Mbappé e Dembélé parlano: la Francia raggiunge le semifinali dei Mondiali per la terza volta consecutiva.; Dopo il flop ai Mondiali, Nagelsmann è pronto a lasciare la Germania; Brasile vs Norvegia: Haaland sorprende la Seleção e raggiunge i quarti di finale della Coppa del Mondo.

Prime pagine del 10 luglio: Khalaili all’Inter, la Juve valuta Matic, Mbappé trascina la Francia in semifinale e raggiunge Messi tra i marcatori. A Wimbledon cresce l’attesa per Sinner-Djokovic. #Inter #Juventus #Mbappé #Sinner #FootballLovers x.com

Mondiali, Spagna in semifinale. Sabato la sfida Kane-Haaland in Inghilterra-Norvegia e poi Argentina-SvizzeraGli iberici superano il Belgio per 2-1 con un gol a pochi minuti dalla fine e raggiungono la Francia in semifinale (martedì). Nella notte tra sabato e domenica gli ultimi due quarti di finale ... firstonline.info

Inghilterra-Congo 1-1 | Kane fa esplodere la panchina e raggiunge Pelé | OneFootballDopo Canada, Brasile, Paraguay, Marocco, Norvegia e Francia, è ora il turno dell'Inghilterra. I Tre Leoni vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale, in un match che - sulla carta - dov ... onefootball.com