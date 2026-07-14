In Spagna, un incendio ha colpito le città di Bédar e Los Gallardos a partire da giovedì 9 luglio. La Chiesa di Almería si è subito attivata, offrendo assistenza alle persone coinvolte e cercando di rispondere alle esigenze più immediate. Il vescovo ha dichiarato che la Chiesa si considera “le mani di Dio” per chi soffre a causa del disastro.

Sebastián Sansón Ferrari - Città del Vaticano In Spagna, la Chiesa di Almería si è mobilitata fin dalle prime ore dell'incendio che ha colpito le città di Bédar e Los Gallardos, a partire da giovedì 9 luglio, per accompagnare le persone colpite e contribuire a soddisfare i bisogni più urgenti. Lo ha spiegato il vescovo di Almería, Antonio Gómez Cantero, in un'intervista ai media vaticani. Fiamme propagate molto rapidamente Il presule ha descritto i momenti iniziali dell'emergenza come una situazione particolarmente complessa a causa della rapida propagazione del fuoco e della conformazione del terreno. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagate rapidamente attraverso burroni e zone difficilmente accessibili, dove molte abitazioni erano isolate e collegate solo da stretti sentieri. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Spagna, incendi in Almería. Il vescovo: siamo le mani di Dio per chi soffre

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