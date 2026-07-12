Un video dall’alto mostra le fiamme ancora visibili nel territorio di Los Gallardos, in provincia di Almeria, mentre il fuoco ha raggiunto un punto di stabilizzazione dopo giorni di interventi. Le immagini evidenziano le aree colpite, con ampie zone annerite e fumo che si alza dal terreno. Le autorità avevano dichiarato la fine delle operazioni di spegnimento, ma le fiamme rimangono visibili sul territorio.

Un video ripreso dall’alto documenta le conseguenze del vasto incendio che ha colpito la provincia di Almeria, in Andalusia. Dopo giorni di emergenza, il rogo nel comune di Los Gallardos è stato dichiarato stabilizzato dalle autorità. Ad annunciarlo è stato il presidente del governo regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, spiegando che gli sfollati potranno progressivamente fare rientro nelle proprie abitazioni. Le immagini mostrano l’estensione dell’area interessata dalle fiamme e i segni lasciati dall’incendio sul territorio. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spagna, le immagini dall’alto del maxi incendio che ha devastato Almeria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spain Wildfire: 12 Dead In Los Gallardos Forest Fire As Heatwave Fuels Inferno | India Today

Notizie e thread social correlati

Milano, maxi incendio alla Bartolini in zona Bovisa: le immagini dall'altoUn maxi incendio si è sviluppato nel deposito di un corriere in zona Bovisa, a Milano.

Leggi anche: Maxi incendio nel deposito Bartolini di Milano: le immagini dall’alto. Il Comune invita a chiudere le finestre

Temi più discussi: Spagna, incendio in Andalusia: le immagini dal drone; Spagna, incendio in Andalusia: le immagini dal drone; Spagna, un elicottero sorvola il vasto incendio che devasta l’Andalusia orientale; Incendi boschivi 2026 in Spagna, il bilancio in cifre.

#Spagna Il primo ministro Sánchez lunedì sarà ad Almeria, nel sud del Paese, dove un maxi incendio ha causato la morte di almeno 12 persone. Bruciati circa 6.600 ettari di vegetazione. Il rogo è ancora attivo, ma sotto controllo. Le immagini catturate da un x.com

Spagna, bosco in fiamme in Andalusia: le immagini dell'incendio devastante(LaPresse) Un incendio boschivo divampato giovedì a Los Gallardos, in provincia di Almería, in Andalusia, ha causato la morte di almeno 12 ... stream24.ilsole24ore.com

Qual è una canzone di Eurovision sottovalutata inviata dalla Spagna? reddit

Spagna, incendio in Andalusia: le immagini dal droneSono 11 le persone morte nell’incendio boschivo divampato a Los Gallardos, nel sud della ... msn.com