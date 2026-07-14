Spagna De La Fuente | Ora abbiamo ancora un passo da fare

La squadra spagnola ha conquistato la qualificazione, ma l’allenatore ha dichiarato che manca ancora un passo. “Ora è difficile descrivere ciò che proviamo, ma deve essere simile alla felicità e all’orgoglio di dirigere questi professionisti”, ha detto. L’obiettivo restante sarà affrontare l’ultimo ostacolo per completare il percorso.

"Ora è difficile descrivere ciò che proviamo, ma deve essere simile alla felicità e all'orgoglio di dirigere professionisti come questi. Abbiamo ancora un passo da fare e proveremo a farlo". Lo afferma il ct della Spagna, Luis De La Fuente, al termine della vittoria con la Francia in semifinale di Coppa del mondo. "Ora c'è molta tensione accumulata, è una responsabilità grandissima, essere in una finale del Mondiale è un lusso solo per gli eletti e bisogna assimilare tutto questo. Quando abbiamo iniziato quasi quattro anni fa con un'idea, siamo rimasti fedeli a quell'idea e ci ha portato qui", conclude l'allenatore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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