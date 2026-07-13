Il tecnico della nazionale spagnola ha commentato che il meglio di Yamal deve ancora arrivare. Ha sottolineato che raggiungere le semifinali di un Mondiale è molto difficile, considerando la forza degli avversari. Ha inoltre evidenziato che la squadra spagnola è molto forte e che la qualificazione alla finale rimane ancora possibile.

"Essere in semifinale a un Mondiale è difficilissimo e molto duro. Tutti i rivali sono molto grandi e, come squadra, noi siamo molto potente. Il passaggio alla finale è apertissimo". Così il ct della Spagna, Luis de la Fuente, in vista della sfida con la Francia che vale l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo., In un'intervista alla Cadena Ser, il tecnico ha definito la nazionale dei Bleus "una delle candidate" al titolo, sottolineando che entrambe le squadre "sono migliorare" rispetto ai precedenti confronti e che la partita "non avrà nulla a che vedere con il passato". Parlando di Lamine Yamal, De la Fuente si è detto convinto che "la sua migliore partita in questo Mondiale debba ancora arrivare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, De la Fuente: "Il meglio di Yamal deve ancora venire"

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L'esultanza del fratellino di Lamine Yamal per la vittoria della Spagna

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