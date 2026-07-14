Spagna condannato il fratello del premier Sanchez

Un uomo è stato condannato in Spagna a nove anni di interdizione per aver favorito il fratello del premier, che all’epoca non aveva un lavoro stabile. L’ex leader dei Socialisti dell’Estremadura e ex presidente del consiglio provinciale è stato riconosciuto colpevole di aver creato una posizione su misura. La condanna riguarda due capi di accusa legati a questa attività. La sentenza è stata emessa in un procedimento giudiziario che coinvolge anche altri soggetti.

Interdetto per 9 anni anche l’ex leader dei Socialisti dell’Estremadura ed ex presidente del Consiglio provinciale, Miguel Ángel Gallardo, per due diversi capi di accusa per aver creato la carica su misura per il fratello del premier “che all’epoca non aveva un impiego stabile”. Interdetto per nove anni anche Luis Carrero, amico di David Sanchez, assunto dal consiglio provinciale come consulente. La seconda accusa di abuso d’ufficio consiste nella modifica della posizione del “fratello” – come veniva chiamato nelle e-mail interne – per assecondare i suoi desideri. Per questo, sia David Sánchez che Gallardo sono stati condannati. “Ciò ha... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Corruzione, guai in Spagna, Bengodi in Italia

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