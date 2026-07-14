Condannato il fratello del premier Pedro Sànchez in Spagna il governo torna in bilico e si riaccende lo scontro su politica e giustizia

Notizia in breve

Un tribunale della provincia di Badajoz ha condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici il fratello del presidente del governo spagnolo, per il reato di prevaricazione amministrativa. La condanna riguarda un caso di abuso d’ufficio, reato ora abolito in Italia. La decisione ha riacceso le tensioni tra il governo e l’opposizione, alimentando lo scontro su politica e giustizia nel paese.