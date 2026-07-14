Condannato il fratello del premier Pedro Sànchez in Spagna il governo torna in bilico e si riaccende lo scontro su politica e giustizia
Un tribunale della provincia di Badajoz ha condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici il fratello del presidente del governo spagnolo, per il reato di prevaricazione amministrativa. La condanna riguarda un caso di abuso d’ufficio, reato ora abolito in Italia. La decisione ha riacceso le tensioni tra il governo e l’opposizione, alimentando lo scontro su politica e giustizia nel paese.
Il presidente del premier spagnolo Pedro Sànchez, David, è stato condannato a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici dal tribunale provincia di Badajoz per il reato di “prevaricazione amministrativa” che in sostanza ricalca il reato – abolito in Italia – di abuso d’ufficio. Il tribunale ha inflitto la stessa pena ad altri 9 imputati. Unica eccezione per Miguel Ángel Gallardo, ex presidente della Provincia di Badajoz (in Extremadura, Sud Ovest della Spagna) ed ex leader regionale del Partito socialista, condannato a 18 mesi di interdizione. Oltre il caso giudiziario in sé, questa pronuncia arriva in un periodo di estrema fragilità del governo Sànchez, proprio per le diverse inchieste che hanno travolto il Partito socialista fino a lambire lo stesso capo del governo (senza mai coinvolgerlo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Corruzione, guai in Spagna, Bengodi in Italia
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