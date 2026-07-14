Un passeggero senza biglietto ha colpito con uno schiaffo un controllore durante un controllo su un treno. L’episodio è avvenuto domenica intorno alle 12 a Vanzaghello, in provincia di Milano. Il passeggero ha reagito in modo violento dopo essere stato sorpreso senza titolo di viaggio, colpendo il controllore con un colpo sulla guancia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione.

Vanzaghello (Milano), 14 luglio 2026 – Doveva essere un normale controllo dei biglietti e si è trasformato in un episodio di violenza. Tutto è accaduto domenica scorsa, intorno alle 12.30, a bordo di un treno delle Ferrovie Nord in transito sulla tratta Milano Cadorna-Novara quando un controllore, nell’ambito delle consuete verifiche, ha fermato un passeggero che è poi risultato sprovvisto di biglietto. Alla richiesta di regolarizzare la propria posizione, il giovane, un ragazzo honduregno classe 1999, ha reagito in maniera spropositata, sferrando un ceffone al ferroviere. Interviene la Polfer . Di fronte all’aggressione, il controllore ha fatto fermare il convoglio alla stazione di Vanzaghello -Magnago avvertendo la Polfer di quanto successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sorpreso senza biglietto sul treno, reagisce e prende a schiaffi il controllore

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