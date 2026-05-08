Sul treno senza biglietto aggredisce prima il controllore e poi gli agenti della Polfer

Un uomo di 32 anni, residente in Emilia, ha causato scompiglio durante un viaggio in treno tra Milano e Lecce. Quando il capotreno gli ha chiesto di mostrare il biglietto, lui si è rifiutato e ha iniziato a litigare con il personale di bordo. Successivamente, ha aggredito prima il controllore e poi gli agenti della Polizia Ferroviaria intervenuti sul posto.

Quando il capotreno gli si è avvicinato per chiedergli il biglietto lui, un 32enne emiliano che viaggiava sull'Intercity 609 Milano-Lecce, non solo si è rifiutato ma ha scatenato un vero e proprio putiferio. Il passeggero, infatti, era sprovvisto del titolo di viaggio per poi rifiutarsi di pagare.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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