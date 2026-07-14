Dopo nove anni, Adam Regan-Brooks, sopravvissuto all’attentato alla Manchester Arena, è morto a 27 anni. La sorella ha annunciato che è la 23esima vittima di quella sera. Adam, originario di Oldham, era rimasto ferito nell’attacco, ma aveva superato le ferite fino a oggi. La notizia della sua morte è stata confermata dalla famiglia.

Nove anni dopo essere sopravvissuto all’attentato alla Manchester Arena, Adam Regan-Brooks è morto. Aveva 27 anni ed era di Oldham, cittadina alle porte di Manchester. Secondo quanto raccontato dalla sua famiglia al Times, non ce l’ha fatta a convivere con il peso di quella notte del 22 maggio 2017. “È la 23esima vittima”, ha detto sua sorella Hannah al quotidiano britannico. Gli esami tossicologici sulla sua morte, avvenuta lo scorso maggio, non sono ancora conclusi, ma per la famiglia non ci sono dubbi: Adam si è tolto la vita, dopo altri tentativi già avvenuti negli anni precedenti, uno dei quali lo aveva lasciato con un’invalidità permanente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sopravvissuto all’attentato al concerto di Ariana Grande, mio fratello è caduto nel buio e dopo nove anni non ce l’ha fatta. È la 23esima vittima di quella sera”: parla la sorella di Adam Regan-Brooks

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