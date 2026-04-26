Fabio non ce l' ha fatta | è morto dopo anni di agonia nel 2021 fu vittima di un' aggressione

Fabio Visconti è morto all’età di 37 anni nella sera di sabato 25 aprile. La sua morte segue un periodo di agonia iniziato dopo un’aggressione avvenuta nel 2021, che ha segnato gli ultimi anni della sua vita. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle cause del decesso.

Fabio Visconti non ce l'ha fatta: è deceduto all'età di 37 anni nella tarda serata di sabato 25 aprile. Il 2 ottobre 2022, insieme al fratello gemello, dopo un banale diverbio era stato vittima di un'aggressione all'esterno di un bar di Orta Nova ad opera di due ragazzi, successivamente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Wilman Zanetti non ce l’ha fatta, morto dopo sei giorni di agoniaLa città di Como si stringe in un silenzio colmo di dolore per la perdita di una giovane vita, spezzata in un pomeriggio che doveva essere come tanti... “Non ce l’ha fatta”. Italia, il terribile annuncio dopo la folle aggressione: aveva solo 20 anniÈ morto nella mattinata di lunedì 2 marzo il ventenne di origini egiziane accoltellato nella tarda serata di sabato nei pressi della stazione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fabio Bacà su L'era dell'Acquario: Indago la vita con Onlyfans e la premorte. I Premi? Solletico all'ego; Processo scuola, l'ex provveditore Fabio Molinari in aula per dichiarazioni spontanee; Ingegner Giampaolo Dallara, orgoglio emiliano; La filosofia tascabile di Fabio Volo in tv non funziona: lo schermo non perdona la leggerezza travestita da profondità. Cagliari-Atalanta Conferenza stampa di Fabio Pisacane alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: segui le parole del tecnico rossoblù in diretta - facebook.com facebook Fabio Di Giannantonio e Zarco a darem show #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP x.com