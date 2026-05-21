Mio fratello ha distrutto quelle vite | parla la sorella di El Koudri

Da agi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AGI -  "È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. 'Ci dispiace', non è neanche la frase giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero, ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato e pensare che l'abbia causato mio fratello.". A parlare, tra le lacrime, è Carmen El Koudri, la sorella di Salim, che sabato scorso a Modena ha falciato con l'auto, sette persone, alcune ferite gravemente. "Non riesco a capire - prosegue disperata -, non facciamo altro che pensare, veramente, alla signora che non potrà piu' camminare. Alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. 🔗 Leggi su Agi.it

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