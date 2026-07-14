Sopralluogo del garante dei detenuti a Sollicciano | Una situazione di degrado umano e ambientale intollerabile
Il garante dei detenuti ha effettuato un sopralluogo nel carcere di Sollicciano, descrivendo le condizioni come un degrado che riguarda sia l’ambiente che le persone detenute. La valutazione si basa su osservazioni dirette delle condizioni di vita all’interno della struttura, ritenute ormai inaccettabili e in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione. La visita ha evidenziato problemi legati alla gestione e alle condizioni di detenzione, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità o interventi futuri.
FIRENZE – “Una situazione di degrado ambientale e umano non più tollerabile, che calpesta il dettato costituzionale e restituisce alla società persone peggiori di come sono entrate.” È questo il duro atto d’accusa lanciato da Giuseppe Fanfani, Garante regionale dei detenuti, al termine della visita ispettiva svoltasi oggi (14 luglio) al carcere di Sollicciano, a Firenze. La visita risponde all’appello dell’Alleanza per l’articolo 27, il coordinamento nazionale che ha indetto per oggi una giornata straordinaria di accessi in oltre 40 penitenziari italiani, mobilitando più di 500 rappresentanti della società civile per denunciare l’emergenza del sistema carcerario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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