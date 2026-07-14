Sopralluogo del garante dei detenuti a Sollicciano | Una situazione di degrado umano e ambientale intollerabile

Notizia in breve

Il garante dei detenuti ha effettuato un sopralluogo nel carcere di Sollicciano, descrivendo le condizioni come un degrado che riguarda sia l’ambiente che le persone detenute. La valutazione si basa su osservazioni dirette delle condizioni di vita all’interno della struttura, ritenute ormai inaccettabili e in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione. La visita ha evidenziato problemi legati alla gestione e alle condizioni di detenzione, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità o interventi futuri.