Carcere di Massa sovraffollato l’assessora Nardini sollecita la nomina del garante dei detenuti

Notizia in breve

L’assessora Nardini ha richiesto la nomina del garante dei detenuti dopo una visita alla casa di reclusione di Massa. La struttura presenta un sovraffollamento di detenuti. La visita è avvenuta alcune settimane fa e ha coinvolto anche la presidente di un’associazione e una volontaria. La richiesta di nomina mira a monitorare le condizioni della struttura e tutelare i diritti dei detenuti.