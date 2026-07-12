Carcere di Massa sovraffollato l’assessora Nardini sollecita la nomina del garante dei detenuti
L’assessora Nardini ha richiesto la nomina del garante dei detenuti dopo una visita alla casa di reclusione di Massa. La struttura presenta un sovraffollamento di detenuti. La visita è avvenuta alcune settimane fa e ha coinvolto anche la presidente di un’associazione e una volontaria. La richiesta di nomina mira a monitorare le condizioni della struttura e tutelare i diritti dei detenuti.
MASSA – Dopo la visita alla casa di reclusione di Massa avvenuta alcune settimane fa insieme alla presidente e ad una volontaria dell’associazione Altro Diritto Pisa, l’assessora alle politiche regionali per le questioni carcerarie Alessandra Nardini ha scritto al sindaco Francesco Persiani per sollecitare l’istituzione del Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Un passaggio opportuno, spiega Nardini nella lettera, alla luce delle “significative criticità in termini di sovraffollamento” che interessano anche l’istituto massese. “Secondo i dati del ministero della giustizia aggiornati al 30... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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