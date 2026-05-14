Degrado e schiamazzi nel piazzale Anna De Lauro Matera residenti esasperati | Situazione intollerabile
I residenti di Piazza Anna De Lauro a Matera segnalano daily problemi legati a degrado, sporcizia e schiamazzi provenienti dal mercato settimanale che si svolge ogni venerdì. Le lamentele riguardano soprattutto i rumori e il caos che si verificano fin dalle prime ore del mattino, creando una situazione che molti definiscono ormai insostenibile. La presenza di questi disagi ha portato a un crescente malcontento tra le persone che abitano nell’area, costrette a convivere con condizioni che peggiorano di settimana in settimana.
Degrado, sporcizia, schiamazzi e rumori sin dalle prime ore del mattino. Sono i disagi con cui sono costretti a convivere i residenti di Piazza Anna De Lauro Matera, area in cui ogni venerdì si svolge il mercato settimanale. A farsi portavoce delle loro istanze è il consigliere comunale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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